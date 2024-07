Ajedrez por Zenón Franco: Ernest Pogosyants, compositor de finales, Nota 40 (bis)

Ya no está en los archivos del diario por lo que es un placer volver a publicarla con más datos y composiciones, gracias a que ahora tenemos más espacio.

Así presentó Jan Timman en la revista New in Chess 2000/1, a uno de sus compositores favoritos: “Que en tiempos de Nikita Kruschev un comunista convencido, miembro del Partido y del Komsomol terminara sus días en un hospital psiquiátrico no era común, eso le ocurrió al compositor de finales Ernest Pogosyants (1935-1990); lo que ´perdió` al moscovita Pogosyants fue ser demasiado honesto y abierto para esos tiempos de pre ´glásnost`, no hubiera ocurrido lo mismo si hubiera sido un oportunista que escondiese sus ideas”.

En Un (Primer) Siglo de Estudios de John Roycroft se incluyen 100 estudios de finales de Pogosyants, allí se aclara que ingenuamente Pogosyants criticó al jefe de la KGB, Shelepin, lo que trajo esas brutales consecuencias.

Hay un hecho terrible y asombroso a la vez en la vida de esta destacada personalidad. Las inyecciones que recibió, de quién sabe qué, durante su internación forzosa, le produjeron dolores de cabeza e insomnio de por vida, eso es lo terrible.

La parte asombrosa es que ese insomnio le proporcionó una extrema actividad creativa en varios campos, escribió miles de poemas y aforismos, sus composiciones ajedrecísticas (incluyendo las incorrectas e ideas para composiciones) llegan a unas 6.500, de las cuales se publicaron unas 4.500; además Pogosyants era profesor de matemáticas.

Timman destacó que por lo general las adicciones llevan al insomnio, en este caso fue al revés; Timman es también un compositor de finales, y cita a Pogosyants como a una de sus “debilidades secretas”.

Veamos una de sus primeras composiciones. Fue el primer final de Pogosyants que Timman vio, y le sugiero que intente descubrirlo antes de ver la solución para apreciar mejor la profundidad de la idea:

Ernest Pogosyants

Shakhmatnaya Moskva 1er Premio, 1961

Hay que evitar que el peón “g” corone, y a la vez desbaratar una idea defensiva de ahogado de las negras, la primera jugada es forzada:

1.Af1 Ab5 2.Ag2 Af1![Este es el recurso defensivo, tras la obligada captura del alfil sigue g2, y el ahogado parece el mal menor, pues de otra manera las negras coronan.] 3.Axf1 g2 4.Cg3!! El hermoso golpe definitivo, con esta brillante jugada las negras defienden su Af1, eliminan el ahogado y crean una figura de mate pues si: 4...g1=D 5.Cf5++.

“Esta es la belleza adicional de este estudio, por dos veces (2...Af1 y 4.Cg3) en que una pieza se mueve a una casilla que ha sido evacuada por una pieza enemiga”. (Tim Krabbé).

Aquí puede verse la composición en un visor:

Tres años después de este primer premio, Pogosyants logró otro primer premio en la misma competición, donde vuelven a aparecer temas de ahogado y ataques de mate.

Ernest Pogosyants

Shakhmatnaya Moskva 1er Premio, 1964

1.Rf6 [Las blancas explotan la posición pasiva del caballo.] 1...Rh6 2.d6 [”Nuevamente, parece que todo está perdido para las negras, pero aquí, también, un motivo oculto de ahogado entra en juego”. (Timman).] 2...Ce8+! 3.Axe8 e3 4.d7 [La idea defensiva negra consistía en 4.Ab5 e2 5.Axe2 y ahogado.] 4...e2 5.d8C!! [5.d8D e1D no lleva al mate. 5...e1C [5...e1D no alcanza por 6.Cf7+! Rh5 7.Ce5+ Rh4 (7...Rh6 8.Cg4++) 8.Cf3+. Las blancas ya no pueden ganar como antes, pero ahora pueden sacar provecho de la situación del rey negro.] 6.Cc6! Y no hay defensa contra Ce7 y Cg8++.

La solución, en un visor, puede verse aquí:

Ernest Pogosyants

Shakhmaty v SSSR 2º Premio, 1963

1.e7! [No vale 1.exd7? Ae5+ (y ...Ac7) 2.Tf4 Ac7 3.Rg4 g6 ganando. Tampoco es correcto 1.g6? Ae5+, a 2.Rf3 sigue 2...Th3+ 3.Rg2 Th2+ y ...dxe6, ganando.] 1...Ae5+ [1...Rf7? falla por 2.g6+] 2.Tf4! [2.Rf3 permite a las negras poner a salvo su torre con 2...Th3+ saliendo de g6+ atacando la torre en h7, 3.Rg2 Th2+ 4.Rf3 Rf7, ganando.] 2...Axf4+ 3.Rg4! [3.Rxf4 pierde con facilidad tras 3...Th4+! 4.Rg3 Rf7] 3...Th4+ [No 3...Rf7 4.g6+] 4.Rf5! [No 4.Rxh4? Rf7 ganando.] 4...Rf7 5.g6+! [”La movida clave del estudio”. (Tim Krabbé).] 5...Rxe7 Y tablas por ahogado.

La solución puede verse aquí en un visor:

A Timman, como creo que, a la mayoría de los ajedrecistas prácticos, le gustan más este tipo de composiciones con pocas piezas, llamadas “miniaturas”, pues son las de mayor utilidad práctica, no obstante, las composiciones de Pogosyants abarcaban todos los campos.

Por último, veamos otra producción, más compleja que las anteriores, si usted logra solucionarla, aunque sea en parte, es digno de admiración.

Ernest Pogosyants

Revista 64, 1970

Es sumamente admirable el tremendo caudal de imaginación desplegado. Lo que a mí también me parece maravilloso en este tipo de creaciones, es que la solución sea la única posible, algo que se logra la mayoría de las veces tras muchas horas de refinar la idea original que ya parecía casi completada, para eliminar soluciones duales.

GM Zenón Franco Ocampos

Ponteareas, 24 de julio de 2024