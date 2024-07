Tenis: Sinner y Rune, restas en París

La dolencia ya había puesto en entredicho la presencia en el torneo olímpico del tenista transalpino, inscrito inicialmente para el cuadro individual y también para el dobles de Italia, junto a Lorenzo Mussetti.

Lea más: Una Pantera olímpica

En ambos partía como primer cabeza de serie en el sorteo previsto para el viernes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Me entristece informarles que lamentablemente no podré participar en los Juegos Olímpicos de París”, indica en su cuenta de X el jugador de San Cándido.

“Después de una buena semana de entrenamiento en arcilla comencé a sentirme mal. Estuve un par de días descansando y durante una visita el médico me encontró amigdalitis y me recomendó encarecidamente que no jugara”, añade el italiano, ganador del Abierto de Australia en este año.

Rune, otra resta

El joven tenista danés Holger Rune será otra de las sensibles ausencias de los Juegos Olímpicos de París debido a unos problemas en la muñeca.

“Siento mucho no poder participar en los Juegos Olímpicos. Me hacía ilusión jugar y ser parte de ellos”, dijo Rune en un mensaje en la red social X.

“Jugué con dolor en mi muñeca tanto en la temporada de tierra batida como en la de hierba, así que debo tomarme en serio las recomendaciones médicas”.

“Seguiré los Juegos Olímpicos desde casa y animaré a todos los atletas daneses. Espero y creo que podemos traernos muchas medallas de París”, agregó el tenista, de 21 años.

Campeón del Masters 1000 de París en 2023, Rune ha tenido unos resultados decepcionantes en el último año, en el que no alzó ningún trofeo y descendió del cuarto puesto del ránking mundial hasta el actual 16º. AFP y EFE