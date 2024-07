Juegos Olímpicos: Gabriela Narváez, a ¡octavos en el Judo!

Gabriela Narváez debutó con victoria en los Juegos Olímpicos. En la histórica primera participación, la paraguaya de 29 años venció a la gabonesa Virginia Aymard por 11-0 y clasificó a la próxima ronda la categoría femenina -48 kilogramos del Judo. En la próxima ronda, la atleta del Team Paraguay enfrenta a la portuguesa Catarina Costa.

“Arranqué ganando que es lo más importante, pero no me quiero confiar, el rival de ahora es más difícil, estamos enfocados, yo quiero ganar. Estuve un poco dura en la pelea, me tenia que mover más, pero generalmente la primer lucha es la que más cuesta, uno se va aflojando con el correr del tiempo”, expresó Narváez a ABC-Rolanga en París.