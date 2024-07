Prisca gana histórica presea para el judo mexicano

Aunque Awiti, de 29 años, se adelantó con un waza-ari en los primeros 27 segundos, su rival de 27 años le infligió a continuación dos rápidos waza-ari, sinónimo de victoria.

Lea más: Una Pantera olímpica

Pese a su derrota en la final, la mexicana, quien no abandonó su sonrisa en el podio al colgarse la presea, se marchó del estadio Campo de Marte de la capital francesa cumpliendo su meta de ser medallista olímpica.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“No me lo creo todavía, que soy una medallista olímpica, pero me siento muy orgullosa, muy feliz. Desafortunadamente, no puede ser el oro, pero estoy contenta con mis peleas de hoy”, aseguró a la prensa.