Juegos Olímpicos: Zanotti y Mateos en competencia

El Golf individual masculino de los Juegos Olímpicos París 2024 disputó ayer su primera ronda, con presencia de nuestro compatriota Fabrizio Zanotti, quien marca su tercera presencia olímpica (Río de Janeiro 2016 y Tokio 2020).

En una jornada complicada por el clima, que tuvo su ingerencia en los link del Le Golf National de París, Zanotti completó la ronda de 18 hoyos con 70 golpes, uno menos del par que cancha, que lo ubica en el puesto 29 en la clasificación general, que lo tiene como líder al japonés Hideki Matsuyama, con -8.

“Un día complicado, la verdad que no me sentí cómodo, no me sentí cómodo durante todo el día. Pero no haberme sentí cómodo y haber hecho bajo el par en esta cancha creo que es un buen comienzo. Creo que es un buen comienzo. No estoy contento, pero cómo le pegué a pelota con el resultado que tuve creo que es muy bueno”, expresó Zanotti al enviado de ABC-Rolanga.

Fabrizio vuelve a competir hoy en la segunda ronda a partir de las 3:00 de la madrugada de nuestro país, esperando mejorar su rendimiento y posición.

Matheo, top 20

El joven nadador nacional, Matheo Mateos, tuvo un debut inspirador, ganando su serie en los 200 metros estilo individual masculino, en la pileta del París La Defensa Arena.

Matheo logró un tiempo de 2.03.45 minutos, quedando a solo 12 centésimas de superar su propio record nacional, pero suficiente para cerrar 3 segundos por delante de Simon Bachmann y 4,65 sobre el boliviano Esteban Núñez del Prado.

Si bien fue primero en su heat, compuesto por tres atletas, su tiempo no le alcanzó para avanzar a la siguiente ronda, quedando en el puesto 20 de los 23 competidores.

Debuta Xenia Hiebert

La atleta compatriota Xenia Hiebert (25 años) hará hoy su debut en los Juegos Olímpicos París 2024, a las 4:35 de nuestro país, en los 100 metros femenino. Proveniente de Loma Plata, Chaco paraguayo, Xenia estará acompañada en su serie eliminatoria por Lucía Moris (Sudán del Sur), Silina Pha Aphay (Laos) y Valentina Nazarova /Turmekistan).

Debate y polémica

El impactante debut de la boxeadora argelina Imane Khelif ayer en París-2024 reavivó la controversia sobre la participación olímpica de deportistas hiperandróginas.

La argelina subió por primera vez al cuadrilátero de París y vio cómo su rival, la italiana Angela Carini, tiraba la toalla después de sólo 46 segundos de combate. Tras recibir un potente golpe en el rostro, Carini se encaminó hacia su esquina para retirarse. En una dramática escena, el juez dio a Khelif como vencedora de esta pelea de octavos de final del peso wélter (entre 63,5 y 66,6 kg), mientras Carini caía de rodillas entre lágrimas.