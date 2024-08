Pecci, 45 años después con preciada medalla de Roland Garros

“Encontre mi medalla perdida por 45 años, de la final de Roland Garros! Me llamo mi amigo Guille Rivas, que compro de un coleccionista varios recuerdos de RG y ahi estaba mi medalla. Estoy tan agradecido de haber recuperado un recuerdo que marcó un momento tan importante de mi vida (sic)”, anunció el mejor tenista de todos los tiempos en la red social X.

A su anuncio, Víctor Pecci acompaña una fotografía de ambas caras de la medalla que se le había extraviado y le fuera entregada en la ceremonia de premiación de Roland Garros de 1979, cuando cedió en la final con el sueco sueco Björn Borg, quien también aparece en la foto acompañado por nuestro compatriota.

En conversación con ABC Color, el ex Ministro de Deportes del Paraguay, comentó: “La verdad que no se si se me perdió o me robaron, pero me llamó un amigo a contarme que un coleccionista argentino compró recuerdos de Rolang Garros y entre esos recuerdos estaba mi medalla. Entonces me llamó un amigo mío a consultar si era cierto o no y le dije que si es original y me va a hacer llegar muy pronto”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Para completar la linda noticia, Pecci mencionó que: “Me va regalar porque es de mi época y me aprecia mucho y quiere que yo tenga”, haciendo alusión a la medalla que desapareció de su poder hace unos 45 años.