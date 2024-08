Futsal FIFA Sub 17: Sin margen de error

El juego de futsal FIFA contra los cafeteros está marcado para las 19:00, en el COP Arena de Luque.

Hasta ahora se cumplieron 3 fechas y Paraguay ya tuvo libre el lunes.

Los resultados del lunes: Chile 5 - 3 Uruguay, Venezuela 7 - 1 Perú, Bolivia 9 - 6 Ecuador, Brasil 1 - 0 Colombia.

Los albirrojos le ganaron a Ecuador en el debut y luego perdieron contra la representación boliviana, que comparte posición con Brasil, con 6 unidades, en el Grupo A. Colombia y Paraguay están con 3 unidades y Ecuador sin punto.

En el Grupo B, Argentina y Venezuela están con 6 puntos, Chile 3, Perú y Uruguay 1.

* Juegos de hoy. Los partidos de la jornada son: 12:15 Venezuela vs. Uruguay, 14:30 Perú vs. Argentina, 16:45 Brasil vs. Bolivia y 19:00 Colombia vs. Paraguay.

* Calendario restante. Mañana concluirá la fase de grupos, con estos cotejos: Perú vs. Chile, Argentina vs. Venezuela, Colombia vs. Ecuador y Paraguay vs. Brasil.

Avanzarán a las semifinales los dos primeros ubicados de cada grupo.

El viernes hay jornada de descanso, el sábado serán las semifinales y el domingo la gran final.