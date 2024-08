Conmebol Sub 17 de futsal: Un duro revés contra Bolivia

Hoy, la selección paraguaya de futsal tiene fecha libre. Los juegos restantes por el Grupo A serán contra Colombia y Brasil, los dos favoritos a avanzar de fase.

En cuanto al encuentro de ayer, Paraguay inició con Matías Cárdenas, Lucas Sánchez, Santino Franco, Jesús Escobar y Víctor Mora, y golpeó primero a través de Sánchez, apenas iniciado el cotejo (1′30″). Sin embargo, la reacción boliviana no se hizo esperar y cerró en forma auspiciosa el primer tiempo, llevando el parcial de 3 goles contra 1.

En la complementaria, los del altiplano siguieron mejor en el parquet, ampliando a 4-2 la diferencia.

Descontó Leandro Tucci (14′20″) y volvió a ampliar Bolivia, ganando 5-2.

El gol que dejó el marcador final fue por parte de Víctor Mora, faltando 50″ para concluir el cotejo.

Otros resultados

En el otro partido por el Grupo A, Brasil goleó 6-1 a Ecuador. Tuvo fecha libre Colombia.

Por el Grupo B, Argentina goleó 5-0 a Uruguay, mientras Venezuela debutó con victoria frente a Chile, ganando 2-1.

Juegos de hoy

El programa de partidos para hoy es el siguiente: 12:15 Chile vs. Uruguay, 14:30 Venezuela vs. Perú, 16:45 Ecuador vs. Bolivia y 19:00 Brasil vs. Colombia.

Mañana será jornada de descanso para todos los seleccionados.

La fase grupal seguirá el miércoles y jueves. Viernes nuevamente día libre para todos los equipos.

Las semifinales y juegos posicionales arrancarán el sábado. La gran final será el domingo, así como la pelea por el tercer y quinto puestos.