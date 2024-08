Baloncesto: San José-Kings, el duelo

El encuentro de baloncesto corresponde a la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga Nacional de Básquetbol.

Lea mas: San José en racha en el Clausura

El juego está marcado para las 19:30, en el polideportivo “León Coundou” del San José.

Además se jugarán los otros dos encuentros, entre Colonias Unidas vs. Sol de América y Atlético Ciudad Nueva vs. Félix Pérez Cardozo.

Los colonos recibirán a los solenses en el estadio “Ka’a Poty” de Obligado, a partir de las 19:30.

Por su parte, el team de la banda roja abrirá el portón de “La Catedral” para el partido contra los “Rojos de Villa Morra”.

Tiene fecha libre el conjunto de Libertad.

* Puntuaciones: Deportivo San José 8 puntos, Libertad 7, Olimpia Kings y Félix Pérez Cardozo 5, Colonias Gold y Ciudad Nueva 4, Sol de América 3.

Los Kings, Gold, Ciudad y Sol han disputado recién tres partidos, los demás cuatro.

* Próxima cita. La sexta fecha será el lunes: Olimpia Kings vs. Sol de América, Colonias Gold vs. Ciudad Nueva y Félix Pérez vs. Libertad. Libre: San José.