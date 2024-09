Baloncesto: Sigue la cartelera de la LNB

El sábado se adelantaron los juegos de baloncesto Colonias Gold y el Club Atlético Ciudad Nueva, que cayó 100-72 en el Ka’a Poty de Obligado.

Los “dorados” del Sur están segundos en la tabla en forma provisoria, hasta esta noche, cuando surgirá el nuevo escolta de los “santos”, tras el juego entre Félix Pérez Cardozo y Libertad.

El estadio “Efigenio González” es el escenario del partido entre rojos y albinegros, a las 19:30.

Por su parte, el último en la tabla de posiciones, Sol de América abre las puertas del “Óscar Luis Giagni” a Olimpia Kings, que alcanzará la línea de los Gold, en tercera posición de conseguir la victoria, con claro favoritismo antes los “azules”.

* Posiciones: San José 10 puntos, Colonias Gold 8, Libertad y Félix Pérez 7, Olimpia Kings y Ciudad Nueva 6, Sol de América 4.

* Próxima fecha. La séptima ronda se disputará el jueves: Libertad vs. Colonias Gold, Sol de América vs. San José y Ciudad Nueva vs. Olimpia Kings.