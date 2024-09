Baloncesto: San José y Olimpia sudan, pero triunfan

Los “santos” ganaron 77-70 el partido de baloncesto, con parciales 18-23, 19-19, 16-18, 24-10, tras desinflarse los albinegros en el último cuarto.

El sanjosiano Franco Benítez fue el goleador del encuentro, con 21 puntos, mientras Elías Martínez se destacó entre los liberteños, con 16.

Los Kings sacaron un trabajoso triunfo en un partido muy parejo, desnivelando en el tercer chico para mantener la diferencia de 7 puntos: 21-21, 20-20, 27-22, 16-16.

El base argentino olimpista Juan Cantero se despachó con 23 puntos, mientras el americano Darry Moore salió con 22.

Sol de América sigue sin sumar victorias, esta vez perdió en su casa contra Ciudad Nueva 83-70 (17-19, 24-10, 19-16, 23-25).

El ciudense Juan Marti y el solense Alejandro Acosta convirtieron 16 puntos.

* Próxima fecha. El lunes se jugará la fecha 3 de la segunda rueda: Libertad vs. Sol, Colonias Gold vs. Olimpia, FPC vs. San José.