Balonmano U14 en nuestro país: Paraguay-Brasil definen

Participan de la competencia de hándbol, además, las selecciones de Argentina, Chile y Uruguay, en ambas ramas.

Las chiquilinas de Paraguay A se impusieron anoche a Argentina por 28 goles contra 20.

El team Paraguay B también ganó, por 19-14 a Chile, sumando su segunda victoria y con dicho resultado buscará el podio hoy, cuando enfrente a Uruguay.

Masculino. En la rama masculina hubo choque entre paraguayos, y salió airosa la selección “A”, que se impuso a la “B”, por el marcador de 30-23.

* Programa. Esta tarde se disputará la quinta y última jornada del evento regional:

Cancha 1: 15:30 Paraguay B vs. Uruguay (femenino), 17:30 Chile vs. Argentina (masculino), 19:30 Brasil vs. Paraguay A (f);

Cancha 2: 14:00 Uruguay vs. Paraguay B (m), 16:00 Argentina vs. Chile (f), 18:00 Brasil vs. Paraguay A (m).