Panamericano de Ajedrez, en marcha en el COP

El evento, que por primera vez se lleva a cabo en el país, se desarrollará hasta el próximo sábado 19 de octubre; y cuenta con una participación récord en eventos ajedrecísticos de 140 niños paraguayos.

Los y las representantes nacionales compiten con posibilidades de alzarse con el podio en todas las categorías en competencia separadas tanto por edad como por género y van desde Sub 7 hasta Sub 17, tanto en Absoluto como en Femenino.

Entre otros, Olivia Moreno, Sofía Torales y Édgar Espinoza en Sub 7; Victoria Villalba, Cecilia Centurión, Marcelo Leith Acosta, John Schmidt y Emmanuel Veloso en Sub 9; Valentina Moreno, Oliver Salomón y Benjamín Ayala en sub 11; Sofía Torres; Verónica González; Jimena Lugo, el campeón mundial de Ajedrez escolar, Enzo Viñales, e Iván Torales en Sub 13; la WCM Fiorella Mayeregger, Ezequiel Amarilla y Facundo Navarro en la sub 15; y la WCM Renata Mayeregger y Renato Franco en la Sub 17 son los principales candidatos de alzarse el podio en presentación de Paraguay.

El torneo se realiza en tres modalidades, Ajedrez Clásico a una cadencia de 90′+3″; Ajedrez Rápido (10′+3″) Ajedrez Blitz (5′+2″) otorgando títulos (CM, WCM, FM, WFM) en todas las categorías a los primeros ubicados.

Para seguir la transmisión en línea de las principales mesas y conocer más sobre las partidas y posiciones en las diferentes rondas: https://chess-results.com/tnr1034860.aspx?lan=2&art=0&flag=30