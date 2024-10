Club de Ajedrecistas de Areguá tendrá este domingo su segundo torneo

La competencia será para jugadores menores y adultos. Para los primeros se habilitan las categorías Sub 8, Sub 10, Sub 12 y Sub 14 años, en tanto que para los más grandes habrá premios para las ramas femenina y masculina.

Se jugará al sistema suizo, a siete rondas, con un límite de tiempo de 5 minutos para cada jugador.

Los interesados en inscribirse pueden hacerlo al teléfono 0982 874848, línea que también está habilitada para la remisión vía giro del costo de las anotaciones, que es de G. 30.000 por competidor.

El domingo, desde las 8:30 se formalizarán las inscripciones y una vez armado el pareo (emparejamientos) para la primera ronda, las partidas se iniciarán a las 10:00. El certamen finalizará el mismo día, en horas de la tarde.

Además de la Senatur, el torneo cuenta con el apoyo de la Federación Paraguaya de Ajedrez (Feparaj).