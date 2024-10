Sub20 de Futsal Femenina: A pararle a todas

Paraguay integra el Grupo Adel certamen de futsal, junto a los combinados de Argentina, Uruguay, Venezuela y Perú.

En el Grupo B se encuentran las selecciones de Brasil, Colombia, Ecuador, Bolivia y Chile.

* Partidos de las anfitrionas. Las chicas albirrojas debutarán contra Venezuela, el sábado, partido marcado para las 19:00.

En el mismo horario, el domingo, las rivales serán las incaicas.

El miércoles, las tricolores enfrentarán a sus pares de Uruguay.

Finalmente, el jueves, Paraguay cerrará la fase de grupos contra Argentina.

* Jornada inaugural. Los partidos de la jornada de apertura serán: 12:15 Chile vs. Ecuador; 14:30 Brasil vs. Bolivia, 16:45 Perú vs. Uruguay y 19:00 Paraguay vs. Venezuela. Libres: Argentina y Colombia.

El martes habrá un paréntesis.

La fase de grupos culminará el jueves 31 de este mes. El viernes 1 de noviembre habrá descanso nuevamente. El sábado 2 se disputarán los partidos por el 9° lugar, por el 7° y las dos semifinales.

El domingo se disputarán los partidos por el 5° puesto, por el bronce y la gran final.

* Entradas. El precio de las entradas será de G. 20.000 para todo público.

Los menores de 12 años no abonan, pero deberán canjear sus tickets en el puesto de venta en la sede. Las mismas se pueden adquirir en la web desde www.tuti.com.py y en forma presencial en el COP Arena, antes del inicio de cada jornada.