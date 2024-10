Futsal FIFA Femenino: Mañana se inicia el Sudamericano U20

Las albirrojitas debutarán enfrentando a su par de Venezuela en el torneo de futsal, en horario estelar sabatino, a las 19:00.

Además de las petroleras, en el Grupo A de Paraguay se encuentran Argentina, Uruguay y Perú.

En el Grupo B jugarán Brasil, Colombia, Ecuador, Bolivia y Chile.

En la jornada inaugural jugarán además: 12:15 Chile vs. Ecuador, 14:30 Brasil vs. Bolivia y 16:45 Perú vs. Uruguay.

Los siguientes partidos de las albirrojas serán: contra Perú, el domingo; contra Uruguay, el miércoles, y frente a Argentina, el jueves, en el cierre de la fase de grupos.

Avanzarán a la fase semifinal las dos mejores selecciones de cada serie, que disputarán los partidos en forma cruzada, el primero del Grupo A contra el segundo del B, y viceversa.

El viernes 1 próximo habrá descanso y el sábado se jugarán las semifinales y los partidos por el séptimo y el noveno puesto.

El broche de oro del torneo será el domingo, con la gran final, el tercer y quinto puesto.

El plantel

Las dirigidas por la experimentada entrenadora Nadia Rodas son: Sara Silva, Noelia Cañiza (porteras); Bárbara Olmedo, Yamila Corvalán, Milagros Galeano, Zaira Ferreira, Fiorella Báez, Nataly Lezcano, Karen Carballo, Jazmín Armoa, Diana Benítez, Perla Bareiro, Valentina del Puerto y Andrea Ruiz Díaz.