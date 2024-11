Fútbol de salón: La Albirroja contra la anfitriona

Paraguay fue la mejor del Grupo B de la competencia de fútbol de salón y clasificó con tres categóricas victorias: frente a Australia, Italia y Mónaco.

Lea mas: Invicta C20, a los cuartos contra Cataluña

Por su parte, los catalanes clasificaron en el lote de escoltas, en su caso, en el Grupo C, donde Colombia fue la mejor.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El partido entre españoles y paraguayos será el choque de fondo de los cuatro partidos que se disputarán hoy en el Coliseo Municipal Pabellón 1 de Octubre de la ciudad de Balaquer, Barcelona.

* Otros choques. Los otros partidos de cuartos de final serán: 14:00 Brasil vs. Australia, 16:00 Uruguay vs. Italia y 18:00 Colombia vs. México.

Los ganadores de los cuatro juegos disputarán las “semis” mañana.