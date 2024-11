Balonmano femenino: Buscando otro mundial en Río

En el torneo americano de balonmano tomarán parte Argentina, Chile, El Salvador, Uruguay, la anfitriona Brasil y las Guerreras albirrojas.

Lea mas: Marizza oficializó lista

Las competencias en la balnearia ciudad serán en el Estadio CT Niterói y las Guerreras intentarán buscar otra clasificación mundialista, tal como en 2007, 2013, 2017 y 2023.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Desde la disputa de esta competencia en formato suramericano y centroamericano, desde el 2018, las canariñas acaparan las medallas de oro, las que consiguieron en su propio país, luego en Paraguay 2021 y Argentina 2022, siempre con las albicelestes como vicecampeonas. El bronce fue para las Guerreras en los dos primeros campeonatos y para las chilenas en 2022.

En esta ocasión, nuevamente las anfitrionas aparecen como las principales candidatas. Las albirrojas intentarán la patriada para vencer principalmente a las trasandinas y orientales.

* Fixture completo. En la jornada inaugural, mañana, se prevé el siguiente programa: Argentina vs. El Salvador, Chile vs. Paraguay y Brasil vs. Uruguay.

El miércoles: El Salvador vs. Chile, Uruguay vs. Argentina y Paraguay vs. Brasil.

El jueves: Argentina vs. Chile, Uruguay vs. Paraguay y Brasil vs. El Salvador.

El viernes: El Salvador vs. Uruguay, Argentina vs. Paraguay y Chile vs. Brasil.

Finalmente, el sábado: Paraguay vs. El Salvador, Chile vs. Uruguay y el clásico Brasil vs. Argentina.

* La delegación guaraní. El team paraguayo está compuesto por la capitana Delyne Leiva, Fátima Acuña, Fernanda Insfrán, Maggie Lugo, Paula Fernández, Jazmín Mendoza, Belinda Bobadilla, Ariana Portillo, Carimy Aluán, Yamile Oliveira, Milagros Samaniego, Fátima Ocampos, Alicia Villalba, Bianca Giménez, Karen Cantero y Renata Sosa. Cuerpo técnico: Entrenadora Marizza Faría, asistentes técnicos Ana Seabra y Alexander Ruiz Díaz, kinesióloga Liliana Sanabria. Delegado: Martín Duarte; sub delegado Carlos Leiva.