Fútbol de salón: Encarnación se consagra en C13

El cuadro del Sur se impuso por 3-0 a su par de la Villa Serrana en el torneo de salonismo. Tercero quedó el cuadro de Hernandarias, que se impuso 3-1 a la anfitriona, Ñemby.

Atenas y La Merced, líderes

Deportivo Atenas y La Merced son los punteros en sus respectivas series, tras cumplirse la Fecha 5 de la Copa Oro del salonismo.

Grupo A: Atenas 10 puntos, Fomento y 12 de Junio 5, José Meza 4, Occidental y San Antonio 2.

Grupo B: La Merced 7 puntos, Artemios y NSA 5, 29 de Setiembre y Villeta 4, Simón Bolívar 3 y Deportivo Primor 2.

* Fecha 6. Los próximos cotejos serán el viernes: Occidental vs. 12 de Junio en Benjamín Aceval, Atenas vs. San Antonio en Fomento; Simón vs. NSA en Ñemby, Primor vs. Artemios en Bolívar y La Merced vs. 29 de Setiembre, en escenario a confirmar.

El sábado juegan Fomento vs. José Meza, en B° Obrero.