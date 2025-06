Fútbol de Salón: Juegos por la Fecha 5 del Grupo B, desde mañana

Este viernes habrá dos compromisos del salonismo, en el barrio Trinidad de la capital y en Villeta. El Deportivo Primor hará de local en la cancha de Simón Bolívar, enfrentando a los “libertadores”. El encuentro en la categoría principal será a las 21:00. Los chicos de la Sub 17 jugarán desde las 19:45.

Lea mas: Tercera fecha de oro

Con los mismos horarios de disputa, se celebrará otro de los compromisos de esta fecha en la Ciudad Industrial. Villeta FC recibirá al Club Atlético La Merced.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El sábado se cerrarán los cotejos de esta serie, con el juego entre Nuestra Señora de la Asunción Club y 29 de Setiembre. Será en el polideportivo del club Fomento de Barrio Obrero. Los juveniles jugarán desde las 13:00 y los mayores a partir de las 14:15.

* La tabla de clasificación. Las posiciones en los dos grupos, al finalizar la Fecha 4, está así:

Serie A: Deportivo Atenas 8 puntos, Fomento de Barrio Obrero 6, 12 de Junio y Sportivo José Meza 4, Atlético Occidental 2 y San Antonio 0.

Por este grupo se enfrentaban hasta anoche: José Meza vs. 12 de Junio, San Antonio vs. Fomento y Occidental vs. Atenas.

Serie B: Artemios FC, Nuestra Señora de la Asunción Club y 29 de Setiembre 4 puntos, Atlético La Merced 3, Villeta FC 2, Deportivo Primor 1 y Simón Bolívar 0.