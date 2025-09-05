La Vuelta sufre una interrupción al inicio del Angliru

L'Angliru (Asturias), 5 sep (EFE).- La decimotercera etapa de la Vuelta sufrió una interrupción a 12,1 km de meta al irrumpir en la carretera un grupo de personas que se manifestaban contra la presencia del Israel Premier Tech en la ronda española y a favor de la causa palestina.