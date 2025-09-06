Tenis: Dani Vallejo, campeón en Mar del Plata

Vallejo tuvo una notable actuación en el certamen internacional, donde al parecer encontró su juego en un torneo de menor categoría para luego encarar nuevamente torneos Challenger, que últimamente estaba en muy bajo rendimiento.
Lea más: Alcaraz-Sinner, la final inevitable
En Mar del Plata no detuvo la marcha y derrotó en sets corridos al reconocido peruano Juan Pablo Varillas por 6-1 y 7-6 en las semifinales. En cuartos de final venció al argentino Fernando Cavallo por 6-1 y 6-2.
En dobles, el paraguayo Hernando Escurra junto a su dupla, el argentino Manuel Mouilleron Salvo, no pudieron avanzar a la final al ceder frente a los argentinos Valentín Basel y Franco Ribero por doble 7-5.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Zoe, monarca en España
La compatriota Zoe Doldán se alzó el título del torneo Marca Montemar, en España.
Doldán se llevó el campeonato al derrotar en la final a Ariadna Sevilla por 6-2 y 6-3, en la categoría Sub 16.
El certamen se desarrolló en las instalaciones del Club Atlético Montemar, en Alicante, sede de la Academia Alto Rendimiento TennisComp.