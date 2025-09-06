Polideportivo

Tenis: Dani Vallejo, campeón en Mar del Plata

El mejor tenista de nuestro país, Adolfo Daniel Vallejo (21 años) concretó su cuarto título profesional al derrotar en la final de torneo ITF Pro Circuit | M25 Mar del Plata, Argentina al local Lautaro Midón por 7-6 y 6-3.

06 de septiembre de 2025 - 21:18
Adolfo Daniel Vallejo, campeón en Mar del Plata.
Adolfo Daniel Vallejo, campeón en Mar del Plata.

Vallejo tuvo una notable actuación en el certamen internacional, donde al parecer encontró su juego en un torneo de menor categoría para luego encarar nuevamente torneos Challenger, que últimamente estaba en muy bajo rendimiento.

En Mar del Plata no detuvo la marcha y derrotó en sets corridos al reconocido peruano Juan Pablo Varillas por 6-1 y 7-6 en las semifinales. En cuartos de final venció al argentino Fernando Cavallo por 6-1 y 6-2.

En dobles, el paraguayo Hernando Escurra junto a su dupla, el argentino Manuel Mouilleron Salvo, no pudieron avanzar a la final al ceder frente a los argentinos Valentín Basel y Franco Ribero por doble 7-5.

Zoe, monarca en España

La compatriota Zoe Doldán se alzó el título del torneo Marca Montemar, en España.

Zoe Doldán, con el título en Montemar, España.
Zoe Doldán, con el título en Montemar, España.

Doldán se llevó el campeonato al derrotar en la final a Ariadna Sevilla por 6-2 y 6-3, en la categoría Sub 16.

El certamen se desarrolló en las instalaciones del Club Atlético Montemar, en Alicante, sede de la Academia Alto Rendimiento TennisComp.

