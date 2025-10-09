Futsal FIFA: Evolución en puertas

El certamen de futsal, que enfrenta a selecciones en las categorías Absoluta y Sub 20, se disputará en el flamante Complejo SUMA de la Conmebol, en Luque.

El peculiar sistema de la Liga Evolución consagra al mejor tras la sumatoria de puntos obtenidos por los partidos de las selecciones en las dos categorías. Los combinados al mando del entrenador Carlos Chilavert intensifican sus aprestos en el polideportivo del Comité Olímpico para afrontar el evento en cuatro jornadas.

* Final de Honor. Los clubes Coronel Escurra y Deportivo Santaní, los flamantes ascendidos a la Liga Premium 2026, que es la principal categoría del fustal, protagonizarán la final de la División de Honor.

El partido será este sábado, desde las 13:30, en el polideportivo del club Sol de América.