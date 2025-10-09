Polideportivo

Futsal FIFA: Evolución en puertas

Las selecciones albirrojas siguen con los entrenamientos con miras a la Liga Evolución de Futsal Zona Sur, que se jugará del 22 al 26 de octubre próximos en nuestro país.

Por ABC Color
09 de octubre de 2025 - 21:12
Las selecciones paraguayas Absoluta y U20 siguen entrenando.
El certamen de futsal, que enfrenta a selecciones en las categorías Absoluta y Sub 20, se disputará en el flamante Complejo SUMA de la Conmebol, en Luque.

El peculiar sistema de la Liga Evolución consagra al mejor tras la sumatoria de puntos obtenidos por los partidos de las selecciones en las dos categorías. Los combinados al mando del entrenador Carlos Chilavert intensifican sus aprestos en el polideportivo del Comité Olímpico para afrontar el evento en cuatro jornadas.

* Final de Honor. Los clubes Coronel Escurra y Deportivo Santaní, los flamantes ascendidos a la Liga Premium 2026, que es la principal categoría del fustal, protagonizarán la final de la División de Honor.

El partido será este sábado, desde las 13:30, en el polideportivo del club Sol de América.

