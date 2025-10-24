Almada realizará variantes en una semana con tres partidos

Pero ha dejado claro que Latasa sigue siendo su principal apuesta como referente ofensivo, ya que, "aunque ahora esté con el arco cerrado, su entrega es buena y encontrará su recompensa". "Mientras tenga ese optimismo y esas ganas, tendrá el respaldo de compañeros y entrenador", ha advertido.

Eso no significa que otros delanteros, como Marcos André o Jorge Delgado, no vayan a tener sus minutos de juego, máxime cuando hay tantos compromisos acumulados en pocos días, si bien Arnu contaría con menos opciones "por edad, y por los jugadores con los que comparte posición", tal y como ha comentado.

A pesar de la dolorosa derrota ante el Sporting de Gijón, el técnico uruguayo ha asegurado que el equipo "ha hecho buena semana de trabajo, con los futbolistas siempre al servicio del grupo y la institución", ya que, tras analizar el choque, han reafirmado su dominio, sobre todo, en la primera mitad, lo que constatan las cifras.

"Pero, aunque seguimos aumentando el volumen de juego y creamos más ocasiones de gol, nos quedamos sin nada, y eso nos duele a todos. Sabemos que nos está condenando la falta de efectividad, porque necesitar doce o trece disparos para hacer un gol, es un disparate", ha reconocido.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En cuanto a los errores defensivos, también los tienen claros: "fueron más individuales que grupales, que son más difíciles de subsanar", y, aunque se siguen trabajando para que no se vuelvan a repetir, "los jugadores son humanos, y también se equivocan".

"Lo tenemos presente cada día, pero si no se traslada al marcador lo que se hace, no podremos ganar", ha insistido, pensando ya en el próximo choque ante el R.C Deportivo, "un rival de mucho cuidado, por la jerarquía de sus jugadores, sobre todo, en el plano ofensivo".

En su opinión, "va a ser un encuentro difícil, porque el Depor cuenta con una gran plantilla y un gran entrenador, pero creemos a muerte en nuestras cualidades para tratar de llevarnos los tres puntos de Riazor".

Deberán "rayar la perfección, estar muy concentrados, tener un manejo de balón controlado", porque si cometen fallos, se lo van a hacer pagar, y "ser determinantes en el juego para anular lo positivo de ellos", ha añadido.

Para esta cita, recuperará a Iván Alejo, tras cumplir su ciclo de sanciones, quien considera que está teniendo un gran rendimiento en su puesto, no solo defendiendo, sino con las proyecciones y la amplitud que le piden permanentemente.

Los que no estarán serán Sergi Canós Tenés, ni Garriel, mientras que Amath, aunque tenga que jugar con máscara, ya estará disponible para regresar a los terrenos de juego, puesto que "ha puesto mucho empeño en acelerar su proceso de recuperación", ha desvelado.

Y seguirá manteniendo, en todas las citas, su filosofía de ser valientes, presionar para recuperar antes el balón y tener el protagonismo y la responsabilidad del partido, tratando de definir más, "porque sería nefasto dejar que el Depor controle el juego y que pueda hacer daño en las transiciones", ha concluido.