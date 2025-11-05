Pascal Ackermann, nuevo velocista para el Jayco Alula

Ackermann ha ganado 45 carreras UCI a lo largo de su carrera, incluyendo tres etapas del Giro de Italia y dos etapas de la Vuelta a España, además de haber sido campeón nacional alemán.

El velocista se unirá en el equipo a su compatriota Jasha Sütterlin y al esloveno Luka Mezgec, quienes forman parte del tren de velocidad del Jayco Alula.

"El equipo Jayco Alula tiene una gran historia y siempre lo he admirado desde pequeño. Siempre soñé con unirme a esta formación, así que estoy muy emocionado por esta oportunidad. Para mí, sin duda es el mejor equipo para seguir persiguiendo mi sueño de ganar carreras. ¡Vamos por el 2026 y volvamos a la cima!", ha comentado Ackermann.