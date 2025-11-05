Polideportivo
Pascal Ackermann, nuevo velocista para el Jayco Alula

Redacción deportes, 5 nov (EFE).- El esprinter alemán Pascal Ackermann (Kandel, 31 años), hasta ahora en el Israel Premier Tech, aportará su velocidad al Jayco Alula tras comprometerse por dos años con la formación australiana.

Por EFE

Ackermann ha ganado 45 carreras UCI a lo largo de su carrera, incluyendo tres etapas del Giro de Italia y dos etapas de la Vuelta a España, además de haber sido campeón nacional alemán.

El velocista se unirá en el equipo a su compatriota Jasha Sütterlin y al esloveno Luka Mezgec, quienes forman parte del tren de velocidad del Jayco Alula.

"El equipo Jayco Alula tiene una gran historia y siempre lo he admirado desde pequeño. Siempre soñé con unirme a esta formación, así que estoy muy emocionado por esta oportunidad. Para mí, sin duda es el mejor equipo para seguir persiguiendo mi sueño de ganar carreras. ¡Vamos por el 2026 y volvamos a la cima!", ha comentado Ackermann.