Golf: Primera victoria del danés Neergaard-Petersen

Neergaard-Petersen, que comenzó la última jornada en el Royal Melbourne con dos golpes de ventaja, encaró la calle del hoyo 18 empatado con Smith.

Falló el ‘green’, pero supo conectar un ‘putt’ de tres metros para forzar a Smith, quien no estuvo certero y cometió un ‘bogey’ que le dio la victoria al danés, de 26 años.

El jugador nórdico, que comenzó la jornada nervioso y rápidamente perdió la ventaja que tenía, acabó con 269 tras presentar en la última vuelta una tarjeta con 70, en tanto que Smith cedió el título por un impacto.

“Realmente me he quedado sin palabras. Ha sido una batalla todo el día. Desde fuera, a veces puedes parecer tranquilo, dentro hubo una tormenta todo el día. Pero logré seguir luchando y luego subir y bajar desde allí para hacer ese putt en el último... Para ser honesto, realmente no sé qué decir”, señaló Neergaard-Petersen, feliz con asegurarse la presencia en el Masters de Augusta y el Abierto Británico.

El surcoreano Si Woo Kim concluyó tercero con 271 golpes y el billete para el Abierto Británico, al igual que el sudafricano Michael Hollick (272) tras una magnífico último día con 65 impactos y el australiano Adam Scott (273).

El mexicano Carlos Ortiz, que estuvo durante todo el fin de semana en posiciones de privilegio, no pudo rematar el torneo. Incluso completó su peor recorrido con 74 para un total de 275, lo que le relegó a la octava plaza sin el billete del Abierto Británico, empatado con los estadounidenses Matt McCarty y Caleb Surrat y el australiano Elvis Smylie.

El norirlandés Rory McIlroy, #2 del mundo, concluyó en la decimocuarta plaza con 277 golpes, en tanto que el también mexicano Abraham Ancer concluyó trigésimo con 280 impactos y el colombiano Sebas Muñoz el 39 con 282. EFE