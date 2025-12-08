Tiafoe derrota a Alcaraz en exhibición en Nueva York

Frances Tiafoe, #30 de la clasificación de la ATP, se deshizo de Carlos Alcaraz con parciales de 6-3, 3-6 y 10-7 en un duelo con grandes puntos, cargado de diversión, y que fue momento atractivo de la programación “A Racquet at The Rock”.
Antes del partido de individuales contra Tiafoe, ambos se habían enfrentado en un dobles mixto a 10 puntos emparejados, respectivamente, con las estadounidenses Jessica Pegula y Amanda Anisimova.
En ese dobles mixto, Pegula y Alcaraz se impusieron por 10-8 a Tiafoe y Anisimova.
Tras su exhibición en Nueva York, Alcaraz viajará a Miami, donde este lunes se medirá, en otra muestra de tenis, con el joven brasileño Joao Fonseca, #24 de la ATP.
Este evento (“Miami Invitational”) transcurrirá en una cancha de tenis construida dentro del estadio de los Miami Marlins de la MLB.
También habrá un dobles mixto en el que Alcaraz y Pegula repetirán como pareja, mientras que Anisimova tendrá a Fonseca como compañero de fórmula. EFE