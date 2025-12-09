Pogacar inspecciona el recorrido de la París-Roubaix

Redacción deportes, 9 dic (EFE).- El esloveno Tadej Pogacar (UAE), cuádruple ganador del Tour de Francia y doble campeón del mundo, acudió este martes a recorrer algunos tramos de la París-Roubaix, 'monumento' en el que fue segundo esta temporada en su debut y que aspira a ganar en 2026 como uno de los objetivos del año.