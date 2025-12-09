Pogacar inspecciona el recorrido de la París-Roubaix

A punto de iniciar la concentración del equipo UAE en Benidorm (este de España), Pogacar fue visto en el Carrefour de l’Arbre reconociendo el legendario sector de la París-Roubaix acompañado por sus lugartenientes Nils Politt y Tim Wellens, según refleja La Voix du Nord.
Pogacar evidencia su deseo de volver al 'Infierno del Norte' con la idea de ganar un monumento más para su palmarés, el único que le falta junto a la Milán-San Remo.
En la Roubaix de esta temporada que finaliza, Pogacar protagonizó un gran duelo con el neerlandés Mathieu van der Poel, a la poste vencedor. El esloveno sufrió una caída a 37 kilómetros de meta y no pudo luchar por el triunfo; al final fue segundo.
El director de la carrera, Thierry Gouvenou, destacó la "experiencia" de ver a Pogacar en el recorrido de la París-Roubaix, que en 2026 se disputará el 12 de abril, y señaló que tiene opciones de ganar, aunque "tendrá que darlo todo para frenar a Van der Poel".
