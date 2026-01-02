Calendario deportivo 2026: las competencias mundialistas del año

El 2026 se presenta como un año especial en el calendario deportivo, marcado por la disputa de la Copa del Mundo de fútbol y una agenda cargada de competencias de primer nivel. Grandes eventos nacionales e internacionales, citas continentales y desafíos históricos pondrán al deporte en el centro de la escena, con Paraguay siguiendo de cerca cada acontecimiento y preparando su protagonismo en un calendario que promete emociones de principio a fin.

El evento más significativo para el país es la Copa Mundial Masculina de la FIFA 2026, donde la Albirroja regresa a la máxima cita tras asegurar su clasificación en las eliminatorias de la CONMEBOL. Ubicada en el Grupo D junto a Estados Unidos y Australia, Paraguay disputará sus encuentros en Norteamérica entre junio y julio, marcando su novena participación histórica en un Mundial. A este hito futbolístico se suma la histórica designación de Asunción como sede de los World Skate Games 2026 (del 30 de septiembre al 18 de octubre), el evento multideportivo de patinaje más grande del mundo, donde se espera la participación de más de 10.000 atletas de 100 países compitiendo en suelo guaraní.

En el ámbito del motor y el atletismo, Paraguay consolida su presencia internacional con el WRC Rally de Paraguay en agosto, una fecha oficial del Campeonato Mundial de Rally que atraerá a la élite del automovilismo mundial a los caminos del país. Asimismo, la delegación paraguaya tendrá representación en el Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta en Montreal y en el Mundial de Atletismo Sub-20 en Oregón. Otros compromisos de relevancia mundial incluyen la participación en las Olimpiadas de Ajedrez en Uzbekistán y en los diversos torneos de la Diamond League y los Juegos Sudamericanos ODESUR, reafirmando un 2026 cargado de presencia paraguaya en las competencias más prestigiosas del planeta.