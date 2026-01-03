Van Aert, con una fractura, cierra la temporada de ciclocrós

El equipo Visma informó de que en la caída el corredor belga "se torció el tobillo y sufrió una pequeña fractura" que le hará pasar este sábado por el quirófano y centrarse en su recuperación. "Desafortunadamente, esto significa que su temporada de ciclocross ha terminado", indicó la escuadra.

"Estoy muy decepcionado por tener que terminar mi temporada de ciclocross así. Me sentía cada vez mejor, incluso en Mol. Tenía muchas ganas de la carrera de Zonhoven y del Campeonato de Bélgica. Pero ahora me centraré en la recuperación y, más adelante, en la preparación para la temporada de ciclismo en carretera", afirmó Van Aert.

El belga trataba de acabar con la racha de victorias de Mathieu van der Poel bajo una intensa nevada, pero no pudo conseguirlo al caerse en una curva. En sus tres anteriores enfrentamientos esta temporada (Amberes, Hofstade y Loenhout) Van Aert no había podido evitar el triunfo del neerlandés.