El Emirates Great Britain, a revalidar su título de Sail GP en Perth

El Emirates Great Britain se coronó campeón en Abu Dabi al imponerse en una final a todo o nada frente a Australia y Nueva Zelanda. Los británicos parten así como rivales a batir, pero ambos equipos oceánicos buscarán revancha en casa, en un inicio de curso cargado de tensión y rivalidad.

La flota de 2026 es la más competitiva hasta la fecha, con cambios significativos en tripulaciones y la llegada de Artemis SailGP, el nuevo equipo sueco. Liderado por Iain Percy, y con Nathan Outteridge al timón, Artemis debuta como un contendiente serio desde la primera regata.

España no tomará la salida tras sufrir importantes daños en su embarcación durante la preparación. Tampoco llegan en plenitud otros aspirantes, como BONDS Flying Roos y el debutante Artemis SailGP, ambos afectados por lesiones de miembros clave de sus tripulaciones.

En el equipo australiano, Iain “Goobs” Jensen se perderá al menos la regata inaugural tras lesionarse la rodilla en los entrenamientos. El grinder Kinley Fowler explicó la situación: "Hoy vamos a dejarle descansar y más adelante valoraremos si puede unirse a nosotros durante el fin de semana".

Perth se estrena en el calendario de SailGP en una temporada que refuerza el carácter global del campeonato, con nuevas sedes como Río de Janeiro y el regreso de escenarios emblemáticos en Canadá, Alemania, Gran Bretaña y Suiza.

Las condiciones de viento locales prometen regatas espectaculares gracias al "Freemantel Doctor", un fenómeno climático que ocurre en las costas australianas y que proporciona una brisa causada por el cambio de temperatura entre la tierra y el mar.

De cara a 2026, la liga da un salto en rendimiento y profesionalización con la creación de su primera base de entrenamiento permanente en Pensacola, Estados Unidos, la introducción de una licencia obligatoria para los pilotos de F50 y nuevas mejoras tecnológicas, como el ala de 27,5 metros, diseñada para ofrecer mayor igualdad y emoción en todas las condiciones.