Japón lidera la prueba por equipos del Mundial de vuelo tras la primera manga

Redacción deportes, 25 ene (EFE).- Japón, liderada por Ryoyu Kobayashi -doble ganador de la Copa del Mundo y triple vencedor del prestigioso Cuatro Trampolines-, lidera la prueba por equipos del Mundial de vuelo, que se disputa este domingo en la rampa gigante de Oberstdorf (Alemania), tras completarse la primera ronda.