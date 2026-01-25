25 de enero de 2026 - 13:45
Japón lidera la prueba por equipos del Mundial de vuelo tras la primera manga
Redacción deportes, 25 ene (EFE).- Japón, liderada por Ryoyu Kobayashi -doble ganador de la Copa del Mundo y triple vencedor del prestigioso Cuatro Trampolines-, lidera la prueba por equipos del Mundial de vuelo, que se disputa este domingo en la rampa gigante de Oberstdorf (Alemania), tras completarse la primera ronda.
Después de que cada cuarteto de saltadores haya ejecutado su primer intento, Japón lidera con 775,4 puntos, exactamente 3,9 más que Austria, que es segunda; y con 7,5 sobre Noruega, tercera provisional.
La segunda manga, que resolverá la prueba, se disputará a continuación.