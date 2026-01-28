Rusia competirá con 13 deportistas neutrales en los Juegos Olímpicos de Invierno

Los deportistas rusos -dos menos que en los Juegos de Verano de París- competirán en patinaje sobre hielo, patinaje de velocidad y en pista corta, luge y esquí alpino, de montaña y de fondo.
Los rusos no pueden competir más que en modalidades individuales, por lo que no podrán luchar por medallas en hockey, bobsleigh, curling, biatlon, skeleton o snowboard, entre otros.
Al ser neutrales y competir sin himno ni bandera, tampoco podrán desfilar en la ceremonia de inauguración.
La última vez que tan pocos deportistas de este país competieron en unos Juegos fue en Londres 1908, adonde acudieron sólo seis representantes rusos.
En los Juegos de Invierno de Pekín 2022, que fueron clausurados cuatro días antes del comienzo de la guerra en Ucrania, participaron 209 deportistas rusos, que lograron 32 medallas.