El papa insta a una tregua olímpica en ocasión de los JJ.OO invernales de Milán-Cortina

"El próximo viernes darán comienzo los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina, a los que seguirán los Juegos Paralímpicos. Estos grandes eventos deportivos constituyen un fuerte mensaje de fraternidad y reavivan la esperanza de un mundo en paz, que es también el sentido de la tregua olímpica", afirmó asomado en su estudio del palacio apostólico ante miles de fieles.

Y deseó que "todos aquellos que tienen en el corazón la paz y ocupan puestos de autoridad sepan aprovechar esta ocasión para realizar gestos concretos de distensión y diálogo".

El pontífice estadounidense también pidió el pasado viernes a atletas y voluntarios que lo sean una ocasión propicia para favorecer los "valores auténticos del deporte", como la lealtad y el respeto, así como la "inclusión social".

Asimismo, el papa aseguró su oración por el éxito de la organización y envió su bendición apostólica a todos los involucrados en la preparación de estos XXV Juegos Olímpicos de Invierno como "prenda de copiosos favores celestiales".

Italia acoge desde el 6 al 22 de febrero los 25º Juegos Olímpicos de Invierno con la presencia de deportistas de 93 países de todo el mundo.