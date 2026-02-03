Mayorga asegura que Panamá no está en la Serie del Caribe de fogueo y piensa en ganarla

"No nos venimos a foguear para el Clásico, sé que eso han dicho. Estamos haciendo nuestro mejor trabajo y sigo teniendo fe; mañana saldremos a buscar la victoria contra República Dominicana", dijo el estratega en respuesta a una interrogante de la agencia EFE.

De la mano de Mayorga, los Federales suman dos derrotas en dos salidas en la serie caribeña, pero hoy cayeron por un ajustado 2-1 ante los Tomateros de Culiacán, al dejar ir algunas oportunidades ofensivas.

"Lastimosamente cargamos con la derrota porque no nos salieron las cosas en el momento indicado, no nos salió el batazo y nos queda pasar la página", señaló Mayorga en una rueda de prensa en Guadalajara, occidente mexicano.

Aunque fueron dominados la mayor parte del partido por el abridor de los Tomateros, Odrisamer Despaigne, los panameños pegaron tantos hits como los mexicanos; sin embargo fallaron con corredores en posición anotadora en las entradas primera, octava y novena.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Toca hacer un balance, estudiar al lanzador del equipo dominicano del mañana y luego ir viendo lo que el juego nos vaya dictando", aseveró.

La nómina de los Federales será la base de la selección de Panamá que jugará el próximo mes de marzo el Clásico, en el que los panameños enfrentarán en la fase de grupos a Puerto Rico, Cuba, Canadá y Colombia.

Mayorga insistió en que ahora solo están concentrados en la Serie del Caribe, en la que este miércoles enfrentarán a los Leones del Escogido, campeones dominicanos; y el jueves a los Cangrejeros de Santurce, monarcas puertorriqueño.

"Al final del día esto es béisbol y tenemos que salir a hacer carreras, estamos con cero y dos, pero esto no se ha acabado", concluyó.