Mayorga destaca la gallardía de los Federales pese a la eliminación en la Serie del Caribe

“La gallardía que tienen los jugadores, eso siempre lo supe. Reafirmando que no se rinden, pelean. Lo hicimos en este juego también estando abajo. Debemos seguir aprendiendo, debo seguir conociendo a mis jugadores”, afirmó en conferencia de prensa.

En la última jornada de la fase clasificatoria, Federales de Chiriquí quedó fuera de la competencia que se desarrolla en Jalisco al caer por 3-8 ante los puertorriqueños Cangrejeros de Santurce. El equipo perdió sus cuatro juegos, aunque dos por una carrera de diferencia.

El mánager afirmó que aunque no se logró el objetivo, el torneo sirvió para conocer a los jugadores que se incorporaron y estudiar posibles estrategias de cara a próximas competencia como lo será el Clásico Mundial de marzo próximo.

Aceptó que parte de la mala actuación del cuadro radicó en no tomar decisiones en el momento adecuado.

“Lo que me llevo de esto es entender a mis jugadores, conocer a mis lanzadores, qué pueden hacer, también, y tratar de no cometer los mismos errores, tanto de mi parte como por parte de los jugadores”, señaló.

Mayorga destacó el papel este jueves del tercera base Johan Camargo, quien bateó de 4-2, a quien consideró pieza clave como jugador de la seleccion en el Clásico Mundial.

“Sabemos lo que Camargo puede hacer. Ha estado en las Grandes Ligas, en República Dominicana, en México. Así que no tenemos duda de que puede seguir haciéndolo y que podría hacerlo también el próximo mes”, expresó.