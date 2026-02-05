Queralt Castellet: "Claro que es posible ganar otra medalla; me encuentro muy bien"

"Me encuentro muy bien anímica y físicamente. Con muchísimas ganas e ilusión", explicó, en conversación telefónica con EFE antes de viajar a Italia Queralt, nacida hace 36 años en Sabadell (Barcelona) y que en los Juegos de Pekín 2022 capturó la quinta medalla olímpica invernal de toda la historia de España.

Castellet, que debutó hace ya veinte años, en los Juegos de Turín 2006, también en Italia, capturó en China la segunda medalla de una mujer -después de la que ganó la madrileña Blanca Fernández Ochoa en el eslalon de esquí alpino de Albertville'92 (Francia)- y la segunda más valiosa, después del oro que ganó, en idéntica disciplina que su hermana y en los Juegos de Sapporo'72 (Japón), Paco Fernández Ochoa, el irrepetible 'Paquito', único campeón olímpico invernal español de toda la historia.

La campeona catalana, que consiguió una plata y un bronce en Mundiales y medallas de cada metal en los prestigiosos X Games, la última de ellas hace dos semanas, valoró su nueva plusmarca y recordó, antes de competir en Lombardía, las diferencias con respecto a sus primeros Juegos, en el Piamonte.

"Estos van a ser mis sextos Juegos y tengo muchísimas ganas, Evidentemente, éstos no tienen nada que ver con los primeros. Me encuentro en otro momento, con mucha mas experiencia y con buen ritmo", explicó.

"Creo que van a ser unos Juegos muy especiales, con muchísimo nivel y voy a darlo todo, como siempre. Claro que veo posible ganar otra medalla", explicó a EFE la subcampeona olímpica de 'halfpipe', de los Juegos de Pekín, que, entre las favoritas al oro en Livigno destacó "a las japonesas (Rise Kudo, Sena Tomita y Mitsuki Ono), a Gaon (Choi, surcoreana, líder de la Copa del Mundo de la disciplina) y a las americanas (Madeline Shaffrick, Bea Kim y Maddie Mastro)".