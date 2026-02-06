El Gobierno de Ecuador cuestiona apoyo del COI a dirigentes de Comité Olímpico Ecuatoriano

"Espero que ese apoyo sea con conocimiento del pronunciamiento de Procuraduría (Abogacía del Estado)", expresó en redes sociales Ibáñez, tras un mensaje público donde la actual junta directiva del COE, encabezada por Jorge Delgado Panchana, aparecía con varios integrantes del COI.

"Lo dudo mucho, y si es el caso, que vengan y me expliquen jurídicamente cómo nos vamos en contra de normas ecuatorianas por cumplir su capricho", añadió.

Delgado, primer deportista de Ecuador en obtener un diploma olímpico al quedar cuarto en natación en los Juegos Olímpicos de Múnich 1972, fue reelegido como presidente del COE en mayo de 2025 con 37 votos, frente a los 34 de la otra lista liderada por Ibáñez, entonces presidente de la Federación Deportiva del Guayas, provincia cuya capital es Guayaquil.

Si bien Delgado partía como favorito en esas elecciones, su candidatura transgredía en principio un oficio de la Procuraduría General del Estado que impide a los dirigentes estar en más de dos juntas directivas consecutivas.

El organismo ecuatoriano determinó que "un miembro del directorio que ya haya ejercido dos periodos consecutivos, bajo ninguna figura podrá integrar por tercera ocasión un cargo directivo sin que haya transcurrido al menos un periodo desde la finalización del segundo".

En el caso de Delgado, este ocupó el cargo de segundo vicepresidente entre 2018 y 2021, antes de ser elegido presidente para el periodo 2021-2025.

En su pronunciamiento, Ibáñez también dijo que la autonomía dirigencial en el deporte "es la capacidad autogobernarse y gestionar recursos dentro del marco legal y ético, respetando normas para preservar la integridad".

"En cambio, el libertinaje dirigencial es el abuso de esa libertad, actuando sin restricciones, transparencia ni rendición de cuentas, lo que genera daños a la institución", remarcó.

Mientras, el COE ha expresado que "el COI reafirma que el proceso eleccionario fue llevado con prolijidad, enmarcado en la Ley y la Carta Olímpica, ratificando así el reconocimiento al directorio en funciones 2025-2029", por lo que exhortó al Comité Ecuatoriano a "defender su autonomía de toda injerencia política y proteger a sus atletas".

El COE anticipó que seguirá "atento a los acontecimientos" para evitar situaciones como una suspensión, que afectaría a los deportistas.