08 de febrero de 2026 - 14:15

Femke Bol debuta en los 800 metros con victoria en Metz y récord nacional bajo techo

Redacción deportes, 8 feb (EFE).- La neerlandesa Femke Bol, una de las atletas más laureadas de los últimos años en los 400 y 400 metros vallas, debutó este domingo en la reunión de Metz (Francia) de pista cubierta en su nueva distancia, los 800, en una carrera que ganó con récord nacional (1:59.07).

Bol, que presume de un palmarés con cuatro medallas olímpicas, tres oros mundiales, cinco victorias en la Liga Diamante y cinco oros en Europeos al aire libre, entre otros títulos, afronta una temporada de cambios tras decidir probar una nueva distancia.

En su primera competición oficial de 800 metros, la neerlandesa, que este mes cumplirá 26 años, rindió a un gran nivel. Ganó con récord nacional por delante de las suizas Valentina Rosamilia (1:59.90), que hizo marca personal, y Lore Hoffman (1:59.91).

"Fue genial correr aquí. Fue un poco largo, todavía tengo que acostumbrarme", dijo Bol después de la carrera.

El récord anterior de Países Bajos en pista cubierta lo ostentaba Ester Goossens, que corrió en 2:00:01 en 2001.

