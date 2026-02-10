Queralt Castellet: "Ahora sé que se puede y voy a ir a por todas"

Castellet, medallista olímpica y una de las máximas exponente del snowboard español, encara este miércoles, a sus 36 años, su sexta participación en unos Juegos de Invierno con la madurez de quien ya sabe lo que es tocar metal, pero con la concentración de quien ha visto la máxima competencia que enfrentará en la gran final.
"La verdad que este año nos encontramos con el nivel más alto en todas las disciplinas del snow. Es muy obvio, pero voy a tener que sacar lo mejor que he hecho nunca. El nivel está altísimo y las chicas están empujando todos los límites", comentó en rueda de prensa.
"Fue increíble conseguir una medalla en Pekín porque recibes una valoración y un respeto, sobre todo de deportistas que no estaban hace cuatro años. Pero la competición empieza de nuevo y no tengo ventaja por tener medalla. Ahora sé que se puede y voy a ir a por todas", añadió.
Castellet no pudo competir en el último mundial, disputado en Suiza en marzo de 2025, aunque afirmó haber retomado toda su fuerza. Aunque no se plantea calificar de fracaso una final sin medalla.
"Desafortunadamente no pude competir en el mundial por lesión, pero dentro del este plazo de tiempo he conseguido retomar mi fuerza y mi confianza para empezar de nuevo. Estoy contenta, disfrutando mucho del día a día encima de la tabla", apuntó.
"El objetivo de todos los deportistas es siempre ganar. Pero obviamente eso es el resultado del trabajo que se haga. El objetivo no es medalla, ni un resultado concreto. Es conseguir hacer buena ronda. Si trabajas bien, los resultados vienen", señaló.
Castellet reconoció la importancia de uno Juegos y, pese a reconocer que encara la prueba como una más en el calendario, no puede evitar "echar un extra".
"Al final creo que los Juegos es el evento más importante para todo deportista. Llevo dándolo todo desde que se terminaron los últimos. Es crucial para nosotros enfocarlo como una competición más dentro del proceso. Sí o sí darlo todo, como en el resto, pero sabiendo que son unos Juegos, lo más importante que hay. Y hay que echarle un extra", declaró.
Además, valoró positivamente el estado de la pista: "Estoy sorprendida con la organización de los Juegos. Es fácil porque está todo cerca, es llevadero. En los entrenamientos ha sido un poco diferente porque hemos entrenado por la noche la mayor parte de las horas y competimos de día. Pero hemos tenido bastantes horas de entreno, más que tiempo suficiente para preparar y eso está muy bien".
"Está en muy buenas condiciones. Es verdad que durante los últimos días han tenido temperaturas de calor y ha sido complicado tenerlo preparado para el entreno. Se acumulo algo de nieve. Pero ya está mejor, han aplanado todo y eso hace que consigamos más velocidad, que estemos cómodas y tranquilas para hacer los trucos", finalizó.