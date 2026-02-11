Milano-Cortina 2026: La estadounidense Lemley logra oro olímpico en moguls de esquí acróbatico

Lemley, de 20 años, acabó con una puntuación de 82,30, mientras que la también estadounidense Jaelin Kauf (80,77) se colgó la plata.

Lea más: Juegos Olímpicos de Invierno: agenda miércoles 11 de febrero

La francesa Perrine Laffont, campeona olímpica de esta prueba hace ocho años en Pyeongchang 2018, se quedó con el bronce (78,00).

Jakara Anthony, que se presentaba como la favorita al título, decepcionó en el run final y quedó en él apenas octava y última del mismo. AFP

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy