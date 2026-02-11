Polideportivo
Milano-Cortina 2026: La estadounidense Lemley logra oro olímpico en moguls de esquí acróbatico

La joven esquiadora freestyle estadounidense Elizabeth Lemley se llevó la medalla de oro en la prueba femenina de moguls (baches).
La joven esquiadora freestyle estadounidense Elizabeth Lemley se llevó la medalla de oro en la prueba femenina de moguls (baches), este miércoles en Livigno, mientras que la defensora del título, la australiana Jakara Anthony, falló en la última manga.

Lemley, de 20 años, acabó con una puntuación de 82,30, mientras que la también estadounidense Jaelin Kauf (80,77) se colgó la plata.

La francesa Perrine Laffont, campeona olímpica de esta prueba hace ocho años en Pyeongchang 2018, se quedó con el bronce (78,00).

Jakara Anthony, que se presentaba como la favorita al título, decepcionó en el run final y quedó en él apenas octava y última del mismo. AFP

