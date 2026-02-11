Juegos Olímpicos de Invierno 2026: Agenda del miércoles 11 de febrero

Además de las finales en el hielo, la competencia se traslada a las pistas de nieve con las fases clasificatorias de snowboard, donde los atletas buscarán su lugar en las finales del halfpipe masculino. Por otro lado, la velocidad extrema del luge continuará su curso con las pruebas de dobles masculinos, un deporte que exige una precisión milimétrica por parte de los competidores en cada curva del circuito.

El cierre del día estará marcado por el inicio de los platos fuertes en los deportes colectivos, específicamente en el hockey sobre hielo masculino. La ronda preliminar verá un enfrentamiento clave en el Grupo B, donde potencias europeas como Suecia e Italia se medirán en busca de sumar puntos vitales para avanzar en la clasificación general del torneo olímpico.