11 de febrero de 2026 - 01:00

Juegos Olímpicos de Invierno 2026: Agenda del miércoles 11 de febrero

La australiana Meila Stalker compite en la primera manga de la final femenina de snowboard big air durante los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 en el Livigno Snow Park, en Livigno (Valtellina), el 9 de febrero de 2026.
La jornada del miércoles 11 de febrero en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026 presenta una cartelera cargada de adrenalina y técnica. Entre los eventos más destacados del día se encuentra la definición de medallas en el patinaje artístico, una de las disciplinas más elegantes y esperadas de la cita olímpica, que atraerá todas las miradas en el Milano Ice Skating Arena.

Además de las finales en el hielo, la competencia se traslada a las pistas de nieve con las fases clasificatorias de snowboard, donde los atletas buscarán su lugar en las finales del halfpipe masculino. Por otro lado, la velocidad extrema del luge continuará su curso con las pruebas de dobles masculinos, un deporte que exige una precisión milimétrica por parte de los competidores en cada curva del circuito.

El cierre del día estará marcado por el inicio de los platos fuertes en los deportes colectivos, específicamente en el hockey sobre hielo masculino. La ronda preliminar verá un enfrentamiento clave en el Grupo B, donde potencias europeas como Suecia e Italia se medirán en busca de sumar puntos vitales para avanzar en la clasificación general del torneo olímpico.