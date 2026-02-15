Matt Weston consigue su segundo oro junto a Tabitha Stoecker en skeleton mixto

Weston, que ya había sumado el primer oro para Gran Bretaña en la modalidad individual masculina, volvió a contribuir a que su país sea el gran dominador histórico del skeleton en las Olimpiadas. Los británicos ya suman cinco oros en esta disciplina desde que se disputó por primera vez.

Weston y Stoecker, vigentes subcampeones del mundo, se convirtieron en los primeros campeones olímpicos de la modalidad mixta, ya que nunca antes se había disputado este evento en unos Juegos. Además, firmaron el récord de la pista en su descenso (1:59.36).

El podio lo completaron las dos parejas alemanas. Se dio la casualidad de que la pareja que se llevó la plata, formada por Susanne Kreher y Axel Jungk, estaba formada por los dos atletas que fueron plata en los eventos individuales; y los miembros de la pareja que se llevó el bronce, Jacqueline Pfeifer y Christopher Grotheer, también habían sido bronce en individual.

Esta prueba cerraba la programación de skeleton en los Juegos de Milán-Cortina 2026. Los oros fueron para Gran Bretaña (dos) y Austria (uno, en femenino individual, con Janine Flock). Alemania, por su parte, sumó todas las medallas de plata y todas las de bronce.

