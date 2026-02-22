El español Juan Ayuso gana la 52ª Vuelta al Algarve

Ayuso, de 23 años, se enfundó el maillot amarillo en la segunda jornada y lo mantuvo hasta el final de la prueba, en la que sucede como ganador al danés Jonas Vingegaard.

El barcelonés comienza de la mejor manera su etapa en el equipo alemán Lidl-Trek, con el que debutó en el Algarve, tras cinco años en el UAE Team Emirates.

"Estoy muy contento de haber conseguido esta victoria, es la primera carrera con mi nuevo equipo y haberlo logrado de esta manera, cuando los rivales lo pusieron muy difícil y nos apretaron todo el día y que el equipo haya respondido como lo ha hecho, estoy muy orgulloso de pertenecer a este equipo y de dar esta victoria a mis compañeros", afirmó Ayuso tras su triunfo.

La guinda del pastel del domingo para Juan Ayuso fue la victoria en la etapa, un recorrido montañoso de 148,4 kilómetros entre la capital de la región, Faro, y la subida al Alto do Malhão, en la ciudad de Loulé, que completó en 3 horas, 20 minutos y 20 segundos.

En total, terminó con 15:14:12, una ventaja de 13 segundos sobre el francés Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team).

Sin embargo, Seixas se lleva el maillot blanco, el de la juventud, categoría en la que se situó por delante del colombiano Juan Martínez (Team Picnic PostNL) y del español Héctor Álvarez (Lidl-Trek).

En tercera posición de la clasificación general quedó otro de los favoritos, el portugués João Almeida, excompañero de Ayuso en el UAE Team Emirates, con +59 segundos.

Mientras, el colombiano Daniel Felipe Martínez (Red Bull-BORA-hansgrohe) volvió a mostrarse muy a gusto en las carreteras del Algarve, donde ganó en 2023, y terminó octavo en la jornada y sexto en la general.

Quien también tuvo una actuación contundente fue Tomás Contte, argentino del Aviludo-Louletano-Loulé, que se impuso en la montaña desde la primera etapa y se llevó el maillot azul.

A nivel de equipos, la 52ª Volta ao Algarve fue ganada por el británico INEOS Grenadiers, mientras que Lidl-Trek y Decathlon CMA CGM Team quedaron en segundo y tercer lugar del podio.