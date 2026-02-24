Tony Yoka, campeón olímpico en 2016, cambia Francia por la República Democrática del Congo

El deportista, nacido en París en 1992, tendrá 36 años en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, cita que el propio boxeador se ha fijado como objetivo.

"Me siento orgulloso de poder hacer brillar a la República Democrática del Congo ante los ojos del mundo, así como de poder cumplir mi palabra y rendir homenaje al ministro Didier Budimbu, quien confía en mí para esta aventura", escribió el campeón olímpico en su cuenta de X.

Desde su conquista del oro en Río en 2016, Yoka, quien fue pareja de la boxeadora también campeona olímpica en esa cita, Estelle Mossely, no respondió a las expectativas de ese título y dio numerosos tumbos, hasta encadenar cuatro victorias seguidas.