Justicia brasileña autoriza salida tras un mes a los tenistas Cristian Rodríguez y Luis Martínez luego de supuestos actos racistas

La medida también alcanza al venezolano Luis David Martínez, quien estaba implicado en el mismo incidente registrado durante un partido de dobles disputado en el Clube Itamirim. Según el reporte de las autoridades, ambos habrían proferido insultos racistas hacia un recogepelotas y personas del público tras perder el encuentro frente a los brasileños Igor Marcondes y Eduardo Ribeiro.

De acuerdo con las denuncias, Martínez habría realizado gestos imitando a un mono hacia la tribuna, mientras que Rodríguez supuestamente llamó “macaco” a un ballboy del club. Tras el hecho, ambos deportistas fueron detenidos el 22 de enero en un hotel de la ciudad y liberados al día siguiente, aunque permanecieron en Brasil con restricciones y utilizando brazaletes electrónicos.

En los últimos días, el Tribunal de Justicia de Santa Catarina resolvió levantar las medidas cautelares que les impedían salir del país, imponiendo a cambio el pago de una fianza de 20.000 reales brasileños (24.000.000 guaraníes). La decisión se produjo tras una solicitud de hábeas corpus presentada por la defensa de los tenistas.

La jueza Andrea Cristina Rodrigues Studer señaló que ambos deportistas habían cumplido con las condiciones establecidas por la justicia y que mantener una restricción tan severa podría interpretarse como un castigo anticipado.

Sin embargo, la Ministerio Público de Santa Catarina manifestó su oposición a la decisión, argumentando que permitir que los acusados abandonen el país podría afectar el desarrollo del proceso judicial en caso de que no regresen para enfrentar una eventual condena.

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Fuente: Match Tenis