David García, a semifinales de 400 m. por descalificación del francés Kounta

El atleta de Alcorcón había pagado muy cara la incorporación a la calle libre y el acceso a la última curva. Casi se tuvo que parar en las dos ocasiones y eso le hizo perder ritmo y tan solo pudo rebasar al jamaicano Delano Kennedy.

El francés Muhammad Abadallah Kounta (46.37) y el portugués Omar Elkhatib (46.56) resultaron inalcanzables para el madrileño, pero minutos después el galo fue descalificado por pisar fuera de calle y eso le reportó el segundo puesto y la clasificación, logro que con la tercera plaza y su tiempo de 46.91 se lo habían impedido inicialmente.

Mientras tanto, Fernández, campeón de España en Valencia, no tuvo ni la fluidez ni las fuerzas necesarias para alcanzar una de las dos primeras posiciones de la cuarta serie que daban acceso a la penúltima ronda de estos Mundiales.

Pasó tercero a la calle libre pero, atascado, fue superado por el serbio Bosko Kijanovic y al final tuvo que claudicar para terminar cuarto y último con un tiempo de 46.68, cuando su mejor registro del curso era de 45.95. Ganó la carrera el checo Tomas Horak (45.89) por delante del húngaro Attila Molnar (45.93).