El presidente del Athletic denuncia ante la Ertzaintza acoso y amenazas de radicales

La información periodística señala que Uriarte ha aportado a la Policía Autónoma Vasca, que no facilita datos sobre este asunto, documentación escrita y audiovisual que reflejan un seguimiento al mandatario rojiblanco.

Según indica el diario, los radicales le dejaron pegatinas de Herri Norte en el buzón y le hicieron llegar una carta a su domicilio entre diciembre y enero.

En los vídeos aportados por el presidente del Athletic se observa a dos encapuchados entrar en su portal, según precisa el periódico.