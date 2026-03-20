Polideportivo
20 de marzo de 2026 - 06:20

El presidente del Athletic denuncia ante la Ertzaintza acoso y amenazas de radicales

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Bilbao (España), 20 mar (EFE).- El presidente del Athletic de Bilbao, Jon Uriarte, ha denunciado ante la Ertzaintza acoso y amenazas por parte de un grupo de jóvenes radicales vinculados con el fútbol, que ha llegado a entrar en el portal de su casa de Bilbao para dejarle mensajes intimidatorios relacionados con su cargo, según publica el diario El Correo.

Por EFE

La información periodística señala que Uriarte ha aportado a la Policía Autónoma Vasca, que no facilita datos sobre este asunto, documentación escrita y audiovisual que reflejan un seguimiento al mandatario rojiblanco.

Según indica el diario, los radicales le dejaron pegatinas de Herri Norte en el buzón y le hicieron llegar una carta a su domicilio entre diciembre y enero.

En los vídeos aportados por el presidente del Athletic se observa a dos encapuchados entrar en su portal, según precisa el periódico.