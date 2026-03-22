El Botafogo despide al técnico argentino Martín Anselmi tres meses después de contratarlo

La dirección del equipo de Río de Janeiro afirmó en un comunicado que no vio "la evolución, el progreso y los resultados" que esperaba y apuntó que un cambio era "necesario" para alcanzar los objetivos de esta temporada.

Al mismo tiempo, expresó su agradecimiento por la "dedicación" y la "ética de trabajo" de Anselmi y de la comisión técnica que llegó con él a finales de diciembre pasado.

El club carioca informó que mientras John Textor, el magnate estadounidense propietario del Botafogo, y el departamento de fútbol buscan un nuevo técnico, asumirá el puesto el entrenador del equipo sub-20, Rodrigo Bellão.

El Botafogo venció este sábado por 2-1 al Bragantino, lo que le permitió escalar dos posiciones en la clasificación y salir de la zona de descenso, al menos momentáneamente.

Antes del encuentro, Anselmi atribuyó en una rueda de prensa el mal desempeño del conjunto a las lesiones de varios jugadores y a los problemas que hubo para contratar al inicio de la temporada.

El equipo ganador de la Copa Libertadores y de la liga brasileña en 2024 se encuentra en la decimosexta posición de la tabla del campeonato doméstico, tras cuatro derrotas en los últimos cinco partidos disputados.

Además, el Botafogo fue eliminado la semana pasada en la fase preliminar de la Libertadores, al caer en su propio estadio ante el Barcelona ecuatoriano.