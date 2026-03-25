Godon: "Es fantástico ganar una segunda etapa"

Tras la victoria, decidida al esprint en Vila-Seca (Tarragona), el ciclista del Ineos Grenadiers pudo mantener el maillot de líder de la carrera antes de afrontar a partir de este jueves tres jornadas pirenaicas que serán decisivas en la lucha por la general.

"Ayer, en Banyoles, terminé un poco enfadado porque dejé escapar la victoria, por lo que quería volverlo a conseguir", ha afirmado tras ser el más rápido en una etapa marcada por la caída de Remco Evenepoel a 500 metros de meta cuando se estaba jugando el triunfo con Jonas Vingegaard.

Al ser preguntado por el accidente sin consecuencias del belga, Godon ha señalado que estaba "totalmente concentrado" en el esprint. "Había mucho estrés y tensión en el pelotón. Al final me coloqué bien para tener opciones de victoria", ha remachado.